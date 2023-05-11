ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، حقيقة خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة، مشيرا إلى أن تكون المكالمات عند اللزوم فقط، مثل تناول الأدوية.

وأضاف أستاذ الصحة العامة، خلال برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك خطورة شديدة من استخدام الهاتف لمدة تزيد عن 30 دقيقة أسبوعيًا لما يمكن أن يعرض صاحبه لارتفاع في ضغط الدم.

وتابع أستاذ الصحة العامة، أن الدراسات تؤكد أن 80% من سكان العالم معرضون لمرض ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أن هناك مليار ونصف من سكان العالم مصاب بالفعل بذلك المرض.