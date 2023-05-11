إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ربع نقل بـ صحراوي المنيا

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالزيت والسمن بالطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط بشمال المنيا وانتقل رجال قوات الحماية المدنية لإزالة زيت الطعام الذي انسكب علي الطريق وتسبب في حدوث إعاقة جزئية بحركة المرور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باصطدام توك توك ودراجة بخارية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع القاهرة - أسوان أمام قرية البيهو بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ناصر . م. ن 55 عاما وماجد. ف. م 43 عاما ووليد. ر. م 22 عاما، جميعهم عمال يقيمون بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه أرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي الدراجة والتوك توك.

