عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2.5 مليار دولار استثمارات اجنبية لـ إنشاء مصنع للبتروكيماويات بمنطقة العين السخنة

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ لاستعراض ملامح مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "أنكوراج للاستثمارات" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وحضر اللقاء الدكتور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني؛ من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والتنسيق مع المستثمرين الجادين، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا بقوة، مشددا على ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم.

وخلال اللقاء، تحدث الفريق أسامة ربيع عن فكرة المشروع، قائلا "سبق أن طلب رئيس شركة "أنكوراج للاستثمارات" أن تدخل الشركة معنا في شراكة من أجل إنشاء مصنع للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار دولار، على أن يقام المشروع على أرض تمتلكها الهيئة في منطقة العين السخنة، ومن المستهدف أن يتم تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى، كما أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 36 شهرا".
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض ملامح المشروع الذي تسعى الشركة من خلاله لتطوير مجمع صناعي متكامل بمواصفات عالمية، باستخدام تكنولوجيا حديثة في مجال إنتاج الأوليفين الأساسي (البروبيلين) وعدد من مشتقاته، وذلك في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المتحدث الرسميّ: تم التنويه كذلك خلال اللقاء إلى أن هذا المجمع الصناعي يحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج (البروبيلين) والمشتقات والكيماويات المتخصصة؛ لتحقيق زيادة في القيمة الاقتصادية المضافة من مشتقات الغاز الطبيعي، كما تخطط الشركة لمراحل توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وميزة تنافسية داخل المنطقة الاقتصادية يجعله منفذا إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، مما يسهم في تسهيل التجارة وفتح الأبواب أمام أسواق جديدة، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يستوعب الطلب الإقليمي والعالميّ المتزايد على البتروكيماويات في الأسواق.

وخلال اللقاء، عبَر الدكتور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات"، من جهته عن تقديره لدعم ومساندة الدولة المصرية للقطاع الخاص الوطني الجاد، وتقديم التسهيلات والحوافز المختلفة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة الأعمال.

وقال رئيس الشركة إن دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يأتي في إطار استراتيجيتها لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للبتروكيماويات والطاقة، وما يتميز به هذا المشروع من إسهامات في العائد من الاستثمار الأجنبي والصادرات؛ من حيث حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع، مما يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع في جميع مراحله؛ سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة على قطاع غزة

4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار عالمياً | تفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

طبيب الأهلي يزف خبرا سارًا قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ