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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

هل يعود فرجاني ساسي إلى الزمالك؟ لا يزال هذا التساؤل يشغل العديد من جمهور الفارس الأبيض، خاصة مع اقتراب الميركاتو الصيفي وحاجة الفريق للاعب الدحيل لتدعيم خط الوسط.

يأتي ذلك في ظل تدوال أنباء عن رغبة النجم التونسي في العودة إلى القلعة البيضاء، حيث أشارت عدد من التقارير التونسية إلى وجود اتفاق بين نادي الدحيل القطري وفرجاني ساسي على إنهاء التعاقد بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن فريق الدحيل، توج بطلا للدوري القطري للمحترفين "دوري نجوم قطر" وذلك بعد الفوز على الشمال في الجولة الأخيرة من المسابقة.

خطة الزمالك للتعاقد مع ساسي

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها من أجل استعادة اللاعب فرجاني ساسي لصفوف القلعة البيضاء مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هناك ترحيب كبير داخل النادي الأبيض لعودة اللاعب التونسي، إلا أن اللاعب التونسي لم يحسم أمره حتى الآن، لذلك ستسعى إدارة الزمالك إلى التواصل معه خلال إجازته التي حصل عليها لمدة شهر ونصف بعد الفوز مع فريقه بالدوري القطري.

وستسغل إدارة الأبيض علاقة الصداقة التي تجمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة واللاعب التونسي في إعادة الأخير مرة أخرى إلى الفريق.

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هل يعود فرجاني ساسي إلى الزمالك؟

في سياق متصل كشف موقع football Tunisien في تقرير سابق، أن فرجاني ساسي يتفق مع الدحيل القطري علي إنهاء التعاقد بنهاية الموسم الجاري، حيث ستكون الوجهة المقبلة الأقرب إلى فرجاني هي العودة إلي الزمالك مجدداً، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب.

الحديث عن عودة فرجاني إلى الزمالك مجددا ليست بالأمر الجديد، حيث سبق وكشفت الإذاعة التونسية "إذاعة Fm التونسية"، أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي قد يعود للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأرجعت الإذاعة التونسية، توقعاتها إلى أن فرجاني ساسي لم يقدم أداء جيدا مع فريقه الحالي ولم يواصل تألقه السابق في الزمالك، لذلك يقترب من العودة للزمالك، إلا أن ذلك لم يحدث وقتها.

ماذا قدم فرجاني ساسي مع الزمالك؟

انضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في موسم 2019 وبقي معه لمدة 3 سنوات قبل أن يرحل إلي الدحيل القطري في يوليو 2021 في صفقة انتقال حر .

لعب ساسي مع الزمالك 102 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 17 آخرين.

كما توج ساسي مع الزمالك بالعديد من الألقاب أهمها السوبر المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الافريقي، بجانب السوبر المصري السعودي.

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