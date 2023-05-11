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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت مجلة “ذا سبيكتاتور” البريطانية، إن الدول الغربية فشلت في تحقيق أهدافها من خلال إعلان الحرب الاقتصادية على روسيا.

وقالت المجلة: "لقد أطلق الغرب العنان لحرب عقوبات بإحساس مبالغ فيه بتأثيره في العالم".

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وذكرت أن “الدول غير الغربية لم تفرض عقوبات على روسيا”، مشيرة إلي أنه “في النهاية لم يتم تدمير الاقتصاد الروسي، مما أدى إلى إعادة توجيهه نحو الشرق والجنوب”.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وقال المستثمر الأمريكي الكبير، كلايتون موريس، إن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا عجلت بالتخلي عن الدولار الأمريكي ودمرت الاقتصاد.

روسيا الدولار الدولار الأمريكى الحرب الاقتصادية الغرب

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