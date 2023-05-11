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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس إن المنظمة رفعت حالة الطوارئ الصحية العامة المفروضة في أغسطس 2022 فيما يتعلق بتفشي مرض جدري القرود.

وقال جيبريسوس، في إفادة صحفية:  “أمس، عقدت لجنة الطوارئ اجتماعها الخامس وأوصت بإعلان إنهاء حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي. ووافقت على هذه التوصية".

وأضاف: "أعلن أن جدري القرود ليس حالة طوارئ صحية عالمية”.

وفي يوليو عام 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وأبقت في نوفمبر الماضي على تحذيرها. 

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وينتشر المرض من خلال الاختلاط المباشر ويسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالصديد.

وفي 28 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم “إمبوكس” على المرض الفيروسي بدلا من الاسم القديم جدري القردة مشيرة إلى مخاوف من الوصم والعنصرية المرتبطين بالاسم.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس جدري القرود

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