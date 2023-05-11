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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر إصدار.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة من فيلم شوجر دادي.. فيديو

نانسى عجرم
نانسى عجرم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي الأغنية الدعائية للفيلم استعدادا لبدء عرضه يوم 24 من شهر مايو الجاري.

الأغنية بعنوان آخر إصدار من غناء نانسي عجرم كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومن إخراج محمود كريم.
 

البرومو الدعائى لـ شوجر دادي

وكشف الإعلان التشويقي لفيلم شوجر دادي في لقطات سريعة، عن أجواء صيفية  في سهل حشيش حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

 

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينمابعد غياب 5 سنوات. 

أحداث شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب. 

 

أبطال شوجر دادي 


فيلم شوجر دادي بطولة الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

شوجر دادي فيلم شوجر دادي أخر اصدار نانسي عجرم عمرو الصري

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