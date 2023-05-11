ارتفاع شديد لـ الدولار.. بيانات أمريكية جديدة تعزز قوة الأخضر

ارتفع الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات مطالبات البطالة الأخيرة من موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى على مستوى عالٍ للتخفيضات في نهاية العام.

وبلغ مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين، 101.92 بارتفاع 0.7٪.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تلقي بثقلها على سوق العمل.

ولكن لا يزال سوق العمل ضيقًا، مع وجود 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في مارس، أعلى بكثير من نطاق 1.0-1.2 الذي يتوافق مع سوق الوظائف الذي لا يولد الكثير من التضخم.

من ناحية أخرى، أظهرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا معتدلاً الشهر الماضي، مسجلة أصغر زيادة سنوية في تضخم المنتجين منذ أكثر من عامين، وهو دليل آخر على أن ضغوط التضخم كانت تتراجع.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وفي الاثني عشر شهرًا حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3٪. كان هذا أصغر ارتفاع على أساس سنوي منذ يناير 2021 وتبعه ارتفاع بنسبة 2.7 ٪ في مارس.