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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية «فرصة»

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تخريج الدفعة الثانية من الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي «فرصة» الذي نظمته لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

البرنامج التدريبي فرصة

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الدائم والمستمر بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع بجامعة الأزهر، والدكتور عاطف الشبراوي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة. 

وكرم رئيس الجامعة  الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية الثانية التي استمرت ثلاثة أيام والبالغ عددهم 26 طالبًا من مختلف كليات جامعة الأزهر، ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لجهودها في دعم شباب الجامعة من خلال برنامج «فرصة».

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الجهد الكبير الذي تقوم عليه لجنة خدمة المجتمع، والمتمثل في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تدريبهم على كيفية: (إعداد السيرة الذاتية - وكيفية إدارة المشروعات وتسويقها) وفقا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال التعاون بين الجامعة وجميع مؤسسات الدولة الوطنية.

جاء ذلك بالتعاون والمتابعة مع الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتورة خلود حسام، عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والدكتورة عزيزة الصيفي، عضو اللجنة، والدكتور إبراهيم السمادوني، عضو اللجنة، وشام علي، مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

الأزهر الدكتور سلامة داود البرنامج التدريبي فرصة وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج

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