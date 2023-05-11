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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. نداء عاجل من "وقاية" لكبار السن داخل المملكة

السعودية - علم
السعودية - علم

وجهت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) نداء عاجلا لكبار السن داخل المملكة، حيث شددت على أهمية أخذ اللقاحات الأساسية للبالغين وكبار السن في وقتها. 

وأكدت الهيئة بحسب صحيفة عكاظ السعودية على أن جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وفعالة، وتحمي كافة أفراد المجتمع.

وبينت  «وقاية» أن اللقاحات الموصى بها للبالغين وكبار السن 9 لقاحات، هي: لقاح الإنفلونزا الموسمية (جرعة واحدة سنوياً)، لقاح الثلاثي البكتيري (للكبار: جرعة واحدة ثم جرعة منشطة كل 10 سنوات، وللحوامل: جرعة مع كل حمل جديد في الفترة ما بين الأسبوع 27 إلى 36)، لقاح الثلاثي الفيروسي (إذا لم تكن هناك مناعة مؤكدة أو مرض سابق فيتم أخذ جرعة واحدة أو جرعتين تبعا للحالة، وتطعيم السيدات قبل الزواج وبعد الولادة).

وأضافت : ورابع اللقاحات هو: لقاح الجديري المائي (إذا لم تكن هناك مناعة مؤكدة أو مرض سابق فيتم أخذ جرعتين بينهما 8 أسابيع)، والخامس: لقاح الحلأ النطاقي (يتم أخذ جرعتين بينهما 2 - 6 أشهر لعمر 50 سنة أو أكبر)، والسادس: لقاح فيروس الورم الحليمي (يؤخذ على ثلاث جرعات للنساء من عمر 15 - 26 سنة، وتكون الجرعة الثانية بعد شهرين من أول جرعة، والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى).

واردف :وسابع اللقاحات لقاح المكورات العقدية الرئوية (المكورة الرئوية المتعدد: جرعة واحدة للكبار من عمر 65 عاما أو أكبر بعد جرعة البكتيريا العقدية الرئوية بعام واحد، العقدية الرئوية المدمج: جرعة واحدة لمنقوصي المناعة أو أصحاب الأمراض المزمنة المصاحبة وأيضا لعمر 65 سنة أو أكبر)، وثامن اللقاحات: لقاح الكبدي «ب» (يؤخذ على ثلاث جرعات إذا لم يكن هناك مناعة مؤكدة أو تطعيم سابق، وتكون الجرعة الثانية بعد شهر من الجرعة الأولى، والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر.

ولفتت هيئة الصحة العامة الي أن تاسع اللقاحات الموصى بها للبالغين وكبار السن هو: لقاح الحمى الشوكية الرباعي المدمج (جرعة واحدة حسب الحالة، ثم جرعة منشطة كل 5 سنوات). 

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