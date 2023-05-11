فاينانشيال تايمز تعلن استحالة اجتماع وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر قولها، إنه من غير المرجح أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بوزير الدفاع الصيني لي شانج فو في سنغافورة في يونيو بينما لا تزال العقوبات الأمريكية ضد وزير الدفاع الصيني سارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، "طالما أن العقوبات سارية، فمن شبه المستحيل أن توافق الصين على الاجتماع".

وبحسب الصحيفة، أخطرت الولايات المتحدة الصين بأن العقوبات لن تمنع أوستن من لقاء نظرائه الصينيين في دول ثالثة.

وبحسب المصدر، "ليس هناك احتمال بأن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن العقوبات (المفروضة على لي شانج فو)".

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج، نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، أن البنتاجون كان يسعى لتحديد موعد لوزير الدفاع لويد أوستن للقاء وزير الدفاع الصيني لي شانج فو في سنغافورة الشهر المقبل.

ويخضع لي شانج فو لعقوبات من قبل الولايات المتحدة. حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة تطوير المعدات التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية و وزير الدفاع الصيني الحالي في عام 2018. ويعتقد المراقبون أن هذا الحادث قد يجعل الاتصال رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين في المجال العسكري أمر شبه مستحيل.