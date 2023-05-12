عبد المنعم السيد: أزمة الديون في أمريكا موجودة منذ أكثر من 20 عاما.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أزمة الديون في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة منذ أكثر من 20 عاما.



وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “الحكومة الأمريكية متجاوزة سقف الدين بمقدار 400 مليار دولار حتى الآن”، لافتا: “في حالة عدم الاتفاق على سقف الديون سيتم خفض التصنيف الائتماني الأمريكي”.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،: “الديون الأمريكية تمثل 11% من إجمالي الدين العالمي”، مشيرا: “فاتورة الاستيراد المصرية تصل إلى 83 مليار دولار سنويا”.