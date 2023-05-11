مشاورات مصرية - روسية بشأن ليبيا

عقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مشاورات روسية - مصرية حول ليبيا، بمشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، ومدير إدارة الشئون الليبية بوزارة الخارجية المصرية أحمد عبد المجيد.

وتم التركيز خلال المشاورات، على الحاجة إلى تعزيز مستدام لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما في ذلك إقامة حوار شامل بين القوى السياسية الليبية، وإجراء انتخابات وطنية وتشكيل الهيئات الحكومية الدائمة.

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

كما تم الاتفاق على مواصلة ممارسة المشاورات الثنائية حول تطوير الوضع في ليبيا في إطار تنسيق السياسة الخارجية الوثيق بين موسكو والقاهرة.