عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات مصرية - روسية بشأن ليبيا

مصر وروسيا
مصر وروسيا

عقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مشاورات روسية - مصرية حول ليبيا، بمشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، ومدير إدارة الشئون الليبية بوزارة الخارجية المصرية أحمد عبد المجيد.

وتم التركيز خلال المشاورات، على الحاجة إلى تعزيز مستدام لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما في ذلك إقامة حوار شامل بين القوى السياسية الليبية، وإجراء انتخابات وطنية وتشكيل الهيئات الحكومية الدائمة. 

بعد غارات غزة.. ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة

ليبيا تتصدر.. 162 مليون دولار قيمة صادرات الجيزة لإفريقيا خلال 2022

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

كما تم الاتفاق على مواصلة ممارسة المشاورات الثنائية حول تطوير الوضع في ليبيا في إطار تنسيق السياسة الخارجية الوثيق بين موسكو والقاهرة.

الخارجية الروسية مشاورات روسية - مصرية ليبيا الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني يستخدم أسلحة كيماوية في زابوريجيا .. تفاصيل

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

دبلوماسي أوروبي: اجتماع مرتقب بين مصر وإسرائيل وفلسطين والأردن وأمريكا بشرم الشيخ

بيان عاجل من المجر بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

نجاة مسئول روسي كبير من محاولة اغتيال في زابوريجيا

يؤدي إلي الوفاة.. مرض غامض يدمر مدينة في دولة أفريقية |هذه أعراضه

ترشيحاتنا

احذر.. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد تركيا.. زلزال قوي يضرب إيران

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ