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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعم من الفيفا لإنشاء ملعبين لولاية الهواة بنيجريا.. تفاصيل

صدى البلد

حرص الإتحادين الدولي والنيجيري علي تمويل مشروعين لبناء ملعب كرة قدم وتغطيته بالعشب في ولاية كيبي مسقط رأس اللاعب زيدو سنوسي نجم بورتو البرتغالي ومنتخب نبجيريا.
وتعد ولاية كيبي مسقط رأس لاعب بورتو البرتغالي والمنتخب النيجيري الحالي زيدو سنوسي ويسكنها قرابة ٤,٤ ملايين نسمة وتقع في شمال نيجيريا علي الحدود مع النيجر وبنين وتعج بالمواهب الكروية على غرار زيدو سنوسي.
وقال فيفا أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم اختيار بيرنين كيبي، عاصمة ولاية كيبي، لبناء ملعب لكرة القدم، بجانب ملعب أخر وهو أوجبورودو الواقع جنوبًا، والذي لا يزال قيد الإنشاء، وقام الاتحاد النيجيري لكرة القدم بتمويل هذين المشروعين الطموحين بشكل مشترك مع برنامج فيفا Forward، وذلك بقيمة مليوني دولار أمريكي.
وأضاف :"إن نمو كرة القدم، في كل مكان في العالم، هو الهدف الرئيسي لهذا البرنامج الذي دخل، مؤخرًا، دورته الثالثة. وإذا كان Forward 3.0  يشكل فرصة للفيفا لتعزيز جهوده، وبالتالي إرساء أسس أكثر صلابة لتعزيز هذا النمو، فإن التشجيع على تشييد البنى التحتية يظل رافعة لدعم هذا المسار".
وقال أبوبكر لادان، ممثل الاتحاد النيجيري لكرة القدم في ولاية كيبي:"الهدف هو ببساطة تطوير كرة القدم في هذه المنطقة، من بين الولايات السبع في المنطقة الشمالية الغربية (هناك ٣٦ ولاية في نيجيريا)، كيبي هي الولاية التي تضم أكبر عدد من فرق الهواة، ومن المفارقات، أنها أيضًا الولاية التي تملك أضعف بنية تحتيه لممارسة كرة القدم".
وأضاف:"الاتحاد النيجيري لكرة القدم يدرك الجهود المبذولة لتطوير اللعبة هنا، ولكن هذه الجهود يعيقها نقص المرافق. هذا الملعب بالعشب الاصطناعي يمثل دفعة وتحفيزاً في الاتجاه الصحيح".
 

الإتحادين الدولي والنيجيري لبناء ملعب كرة قدم ولاية كيبي ومنتخب نبجيريا نجم بورتو البرتغالي

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