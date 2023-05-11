انفراجة..أمريكا تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة"

قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بكين أن واشنطن لا ترغب في النزاع معها.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي خلال اجتماعهم في فيينا استعداد واشنطن للعمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف، سوليفان ووانج يي أجريا مباحثات لمدة 8 ساعات في فيينا على مدار يومين.

وأشارت رويتر إلي أن لقاء سوليفان ووانج يي أكد أهمية التواصل على مستوى قادة واشنطن وبكين، كما طرح الجانب الأمريكي أسماء معتقلين في بكين.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن سوليفان جدد التزام واشنطن بسياسة "صين واحدة" خلال لقائه كبير الدبلوماسيين الصينيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي وكبير الدبلوماسيين الصينيين اتفقا على الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.