انخفاض شديد.. الذهب يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

انخفضت المعادن الثمينة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8٪، بينما تراجعت الفضة بنسبة 4.8٪.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في قسم “كومكس” ببورصة نيويورك التجارية، اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لـ الذهب تسليم يونيو 16.60 دولار أمريكي أو 0.81 بالمئة ليغلق عند 2020.50 دولار للأوقية.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.2٪ في أبريل، وهو أقل من المتوقع.

ويظهر رقم أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين سهولة التضخم، مما يزيد من ضعف الذهب.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الخميس، إن فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة ستكون ضرورية إذا ظل التضخم مرتفعًا.

واضاف كشكاري أن “هناك بعض الدلائل على أن التضخم المرتفع آخذ في الانخفاض، لكن حتى الآن ظل مستمراً إلى حد كبير”.