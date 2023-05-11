عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هدد بنشر صورها الخاصة على الفيسبوك.. القبض على شاب ابتز فتاة بأبو النمرس

فتاه
فتاه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بتضررها من إضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بنشر صور خاصة بها ، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات " واتس آب " بإرسال رسائل لها تتضمن صور خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة  المُشار إليها ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إسكندرية سب وقذف فيس بوك ابتزاز فتاة فتاة صور فتاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: نطاب بتعديل القانون لتكون الأم الأولى في الوصاية

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ