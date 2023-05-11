إبراهيم السمدوني رئيسا لقسم أصول التربية بجامعة الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الرافع السمدوني، الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس قسم أصول التربية.

تدرج السمدوني في التعليم الأزهري وحصل على ليسانس الآداب والتربية من كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1990م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعين معيدًا بقسم أصول التربية عام 1993م، وحصل على الدبلوم الخاص في التربية وعلم النفس من كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1995م بتقدير جيد جدًّا، وبدأ مشواره العلمي وحصل على (الماجستير) في التربية من كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1998م بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والعربية، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على الدكتوراه في التربية من كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2001م مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والعربية، وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد عام 2008م، ثم أعير للعمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من 2010إلى 2015م.

وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذية عام 2017م، شغل منصب مدير مركز التأهيل التربوي بفرع جامعة الأزهر بطنطا عام 2016م، وعين وكيلا لكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث من عام 2017 إلى 2020، وهو مسئول ملف محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وشارك في قوافل الجامعة منذ عام 2016م، وله كثير من الأبحاث العلمية المنشورة، وأشرف على كثير من الرسائل العلمية وناقشها، وشارك في كثير من المؤتمرات المصرية والعربية.