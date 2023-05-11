إيمان العاصي: دخلت الفن عشان أغير خطيبي

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

وعن كواليس التحاقها بالوسط الفني، أوضحت: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

وأضافت: "رحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover ووافقت عشان أضايق خطيبى.. بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

وتابعت: "بعدها شاركت فى مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف فى دور (نجار)، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل".