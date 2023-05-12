إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".



وشاركت الفنانة إيمان العاصي في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والذي حقق نجاحا كبيرا.