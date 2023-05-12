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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 12 مايو 2023: عبر عن رغباتك

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 12 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 12 مايو 2023

هذا هو الوقت المناسب لفعل شيء شجاع والخروج عن المألوف تذكيرًا بأن القوة والشجاعة تأتي مع المخاطرة. تعرف على الشجاعة بداخلك واستعد قوة الأسد اليوم، من المهم التعبير عن رغباتك دون الشعور بالاعتذار عنها.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

اصعد وخرج عن المألوف وقم بتوسيع آفاق حياتك المهنية اليوم، ستكون هناك أوقات لاتخاذ خطوات جريئة ، ولكن لإنجاح هذه الخطوات ، عليك بناء الثقة في نفسك. خذ المخاطر المحسوبة وشاهد النتيجة المرجوة التي تسعى إليها. اطرح الأسئلة ، ولا تخف أبدًا من بدء الرحلة.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر ، لتنشيط عقولها وأجسادها، يمكن أن يمنحك الحصول على قسط من الراحة وشرب الكثير من السوائل دفعة إضافية من الطاقة.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

ابذل جهدًا لتعميق العلاقة مع شريكك الرومانسي، لا تدع حالات عدم الأمان من أي نوع تكون عقبة في بناء أسس قوية لعلاقتك، تأكد من أنك تعبر عن نفسك بصراحة وناقش كل مشاعرك. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

توقف عن الشعور بعدم الملاءمة وكأنه لا يوجد ما يكفي أبدًا ، فقد حان الوقت للبدء في الاعتقاد بأن الوفرة والثروة يمكن أن تأتي إليك أيضًا.

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