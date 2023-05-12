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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان العاصي: عُرض عليّ فلوس لأكشف لغز مسلسل جعفر العمدة

صدى البلد

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة. 

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

 

واكملت،:"شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".
 

وشاركت الفنانة إيمان العاصي في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والذي حقق نجاحا كبيرا.

الإعلامية منى الشاذلي ابن جعفر العمدة الفنانة ايمان العاصي الفنان محمد رمضان إيمان العاصي دراما رمضان 2023 مسلسل جعفر العمدة

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