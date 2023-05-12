أصيبت في كواليس تحت الوصاية.. طبيب منى زكي يكشف تفاصيل حالتها الصحية

أثارت الفنانة منى زكي الجدل مؤخرا، بعد ظهورها بجبيرة في يدها، وتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل حالتها الصحية، بعد نجاحها مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية" ضمن موسم دراما رمضان 2023.

وقال طبيب منى زكي في تصريحات خاصة لبرنامج، ET بالعربي، إنها بحالة جيدة، وتشهد تحسنا كبيرا، بعدما أصيبت بكسر بسيط في يدها داخل كواليس مسلسل "تحت الوصاية" الذي شاركت به في موسم دراما رمضان الماضي.

وقال الطبيب عمر سليمان، في تصريحاته، إن "منى زكي تعرضت لإصابة بسيطة خلال التصوير، وعلى الفور خضعت للفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إنّ أصيبت بكسر بسيط، لكن الأمور على ما يُرام، وحالتها تشهد تحسنًا مع الوقت، ومن المُفترض أنّ تتماثل للشفاء بشكلٍ نهائي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع كحد أقصى".

وقالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بماثبة تحريك للمياه الراكدة قائلة : “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال .. الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين”.

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المراة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم عن إقصاء المرأة حيث يتم اغلاق الباب أمام المراة فيها ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".