جاهزية مدارس سيناء لأداء طلاب الشهادة الإعدادية

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال "٩٢٦٣" طالب وطالبة لأداء متحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".

تنفيذاً لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



٩٢٦٣ طالب وطالبة:

يبلغ عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "٨٨" لجنة، وإجمالي عدد الطلاب ٩٢٦٣ طالب وطالبة، وأنه تم توفير الأثاث المدرسي وتم فرش اللجان لاستقبال الامتحانات.

وقال إن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ "٤٥٣٢"، وعدد اللجان "٢٧" لجنة.

وعدد الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "٢٥٣٦" ، وعدد اللجان "٢٥" لجنة

وعدد الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "١٠٣٥" وعدد اللجان "١٤" لجنة .

وعدد الطلاب والطالبات بإدارة رفح التعليمية "٥٧٢"" وعدد اللجان " ٣ " لجنة ،.

وعدد الطلاب والطالبات بإدارة الحسنة التعليمية "٤٤٢" ، وعدد اللجان " ١٢ " لجنة .

وعدد الطلاب والطالبات بإدارة نخل التعليمية " ١٤٦ " ، وعدد اللجان " ٧ " لجنة .

