وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة عن أسماء الله الحسنى بمسجد عمر مكرم

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر مكرم عن أسماء الله الحسنى أسرارها وبركتها.

وأعلن وزير الأوقاف في وقت سابق عن خطب شهر يونيو ٢٠٢٣م.

موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م :

الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.