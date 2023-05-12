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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من فشل الكونجرس في رفع سقف الديون

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، من أنه إذا فشل الكونجرس الأمريكي في رفع سقف الديون ستواجه الولايات المتحدة،  كارثة مالية واقتصادية وسيهدد تعافي الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى هبوط عالمي  مشيرة إلى أنه سيشكل خطرا على قيادة واشنطن العالمية للاقتصاد. 

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية أنها تتابع الوضع في قطاع البنوك عن كثب.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها ستقوم بإطلاع الكونجرس الأمريكي على أي تغيير في الموعد الذي سنعجز فيه عن سداد ديون الحكومة.

 

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، أمس يوم الخميس، الكونجرس الأمريكي للموافقة على رفع سقف الديون، محذرة من التخلف الأمريكي عن السداد الذي قد ينتج عنه كارثة اقتصادية ومالية.

 

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه على الكونجرس رفع سقف الديون، لافتة إلى أن عجز واشنطن عن السداد قد يؤدي لكارثة اقتصادية ومالية عالمية.

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