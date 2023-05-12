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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ حياة سيدة تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر بمستشفى كفر شكر

مستشفى
مستشفى

نجح فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي بالقليوبية، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر حوالي 48 سنة، تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر عن طريق استئصال كلى للرحم عن طريق المنظار بجرح أقل من 1 سم، حيث تعتبر هذه العملية هى أعلى عمليات تخصص النساء والتوليد من حيث الدقه والمهارة.

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وكشفت المستشفى أنه تمت الجراحة عن طريق استئصال كلى للرحم عن طريق المنظار بجرح أقل من 1 سم، حيث تعتبر هذه العملية هى أعلى عمليات تخصص النساء والتوليد من حيث الدقه والمهارة. 
وقدمت إدارة المستشفى الشكر للدكتور راضي الغديري مدير العمليات وجراحي قسم جراحة النساء والتوليد الدكتور عبد المنعم مبارك رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد قاسم استشاري النساء والتوليد والدكتور محمد عبد الودود أخصائي النساء والتوليد، وقسم التخدير الدكتور إسلام عبد الحميد رئيس قسم التخدير، والدكتور إيهاب سعيد استشاري التخدير، والدكتور مصطفى رسلان أخصائي التخدير.

كفر شكر فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي بالقليوبية بمستشفى كفر شكر التخصصي بالقليوبية بالقليوبية استئصال كلى للرحم

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