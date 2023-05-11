حبس المتهم بـ نحر حمير بالمناطق المهجورة في القليوبية

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنحر حمير بمنطقة مهجورة بعد أن تم ضبطه بواسطة مديرية التموين والطب البيطرى بالقليوبية، كما أمرت باستعجال تقرير الطب البيطرى حول نوعية اللحوم المضبوطة.

و شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبدالله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



وقالت المديرية إنه بفحص الطب البيطرى للحوم اتضح وجود تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيالية "حمار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين حى شرق شبرا الخيمة.



كما تم ضبط محل جمعيتى لقيامة بتجميع 22 كرتونة زيت تموينى لغرض الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.