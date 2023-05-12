حبس متهمين بقتل سائق توكتوك لسرقته في القليوبية

نجحت مباحث القليوبية من كشف غموض مقتل سائق توكتوك عثر على جثته بدائرة مركز شرطة الخانكة تبين ان مرتكب الواقعة 3 أشخاص استوقفوه لتوصيلهم إلى أحد الأماكن وفى الطريق حاولوا سرقة التوكتوك فقاومهم فقاموا بقتله وفروا هاربين وألقى القبض علي اثنين منهم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق بطلق نارى بجوار مركبة توكتوك على أحد الطرق بدائرة المركز .



تم اخطار مدير أمن القليوبية فانتقل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه قائد مركبة "توك توك" ،وبإستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.



وتوصلت التحريات الى ان وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبط إثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" وضبط بحوزتهما فرد محلى وعدد من الطلقات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة وفاد فى معرض اعترافاتهما بإتفاقهما على إرتكاب واقعة السرقة وفى سبيل ذلك اعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما ، وقام أحدهم بإستيقاف مركبة "التوكتوك" قيادة المجنى عليه وإستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور ، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على مبلغ مالى ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.