هالاند يحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة النقاد

حصد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من رابطة النقاد في إنجلترا.

وتفوق هالاند على ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد في المنافسة على الجائزة، إذ حصل على نسبة 82 % من الأصوات.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 35 هدفا، وبفارق 9 أهداف عن هاري كين، مهاجم فريق توتنهام صاحب المركز الثاني.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، توج بجائزة لاعب العام من رابطة النقاد، الموسم الماضي.

كان هالاند انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.