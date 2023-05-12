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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء موسم الصيف.. اعرف خريطة حفلات اليوم

تامر حسني وعمرو دياب
تامر حسني وعمرو دياب وإيهاب توفيق

بدأ مؤخرا موسم الصيف للحفلات الغنائية سواء كانت داخل مصر أو خارجها فبعد تألق تامر عاشور فى السعودية وإقامة حفلتين متتاليتين، بدأت القاهرة تستقبل حفلات الصيف والتى تبدأ مساء اليوم مع الهضبة عمرو دياب.

 

حفل عمرو دياب فى الجامعة الأمريكية

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

 

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب يوم 12 مايو بالجامعة الأمريكية

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة الأولى  Regular بـ 550 جنيها، والثانية FanPit بـ 1000 جنيه، أما الثالثة high table بـ 2500 جنيه، والرابعة والأخيرة وهي فئة اللونج Lounge بـ 100 ألف جنيه وهي تشمل طاولة عليها 10 أفراد.
 

حفل إيهاب توفيق 

أما الحفل الثاني الذى تشهده القاهرة هو حفل النجم إيهاب توفيق والذى يقدمه مساء اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءا داخل أحد أشهر أماكن السهر فى القاهرة.

ومن المفترض أن يقدم إيهاب توفيق خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والعديد من أغاني التسعينات والتى أشتهر بها.

 

حفل فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو



أما الحفل الثالث فسوف يكون داخل مول مصر ويحيه كل من فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو، حيث تشهد ساحة مول مصر ابتداء من الساعة الخامسة مساء الحفل بصعود المطرب عفروتو، وبعد انتهائه من فقرته الغنائية والتى تمتد لساعة كاملة تصعد فرقة شارموفرز فى تمام الساعة الثامنة مساء ومن المتوقع أن يشهد هذا الحفل إقبال كبير خاصة وأنها حفل مجاني لرواد المول.
 



حفل حمو بيكا 

وأيضا من الحفلات التى تقام داخل القاهرة مساء اليوم حفل لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، حيث أعلن حمو بيكا أنه يحيى مساء اليوم حفل غنائى داخل أحد أشهر أماكن السهر بالقاهرة ومعه عدد من الفنانين الشباب.

 

تامر حسني فى الكويت 

أما الحفلات التى تقام اليوم خارج مصر هو حفل النجم المصري تامر حسني والذى يحيى داخل الأرينا كويت، ومن المفترض أن يشهد هذا الحفل اقبال كبير من قبل جمهور نجم الجيل هناك خاصة وأن تامر لديه شعبية كبيرة فى الكويت.

ويقدم تامر حسني فى الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني فيلمه الأخير بحبك.

 

 

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