عملة مشفرة ترتفع بنسبة 3000% بعد تغريدة نشرها إيلون ماسك‏

تصدرت عملة Milady عناوين الصحف في عالم العملات المشفرة مؤخراً، بفضل تغريدة حديثة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
ونشر ماسك على حسابه بمنصة تويتر صورة متعلقة بـmiladymemecoin، مما تسبب في ارتفاع سعر LADYS $ بأكثر من 3000٪ في غضون ساعات من التغريدة.
ولفت الارتفاع الأخير في أسعار العملة المشفرة انتباه المتداولين الذين يراقبون الآن رمزها $ LADYS عن كثب.
ويرى الخبراء أن تغريدة ماسك هي مجرد بداية وأن العملة المشفرة يمكن أن تشهد مكاسب كبيرة في المستقبل القريب.
وتعهد مطورو العملة بالتبرع بجزء من عائداتها للمنظمات التي تدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.