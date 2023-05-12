عملة مشفرة ترتفع بنسبة 3000% بعد تغريدة نشرها إيلون ماسك‏

تصدرت عملة ‏Milady‏ عناوين الصحف في عالم العملات المشفرة مؤخراً، بفضل تغريدة حديثة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك.‏



ونشر ماسك على حسابه بمنصة تويتر صورة متعلقة بـmiladymemecoin، مما ‏تسبب في ارتفاع سعر ‏LADYS‏ $ بأكثر من 3000٪ في غضون ساعات من ‏التغريدة.‏



ولفت الارتفاع الأخير في أسعار العملة المشفرة انتباه المتداولين الذين يراقبون الآن ‏رمزها ‏‎$ LADYS‎‏ عن كثب.‏



ويرى الخبراء أن تغريدة ماسك هي مجرد بداية وأن العملة المشفرة يمكن أن تشهد ‏مكاسب كبيرة في المستقبل القريب.‏

وتعهد مطورو العملة بالتبرع بجزء من عائداتها للمنظمات التي تدعم تمكين المرأة ‏والمساواة بين الجنسين.‏