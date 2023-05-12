عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نشر اليوتيوبرز تفاصيل حياتهم الخاصة.. الإفتاء: غير جائز شرعا في هذه الحالة

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

قالت دار الإفتاء إن نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل بَثُّ ونَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها: إن كان مما يُعاب إطلاع الغير عليه عُرفًا أو يُستقبح كالعورات ونحو ذلك؛ فنشره غير جائز شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه.

 

نَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم

وتابعت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه وكان نشره لمقصد صحيح -كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير-؛ فلا مانع منه شرعًا، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك، وأن يكون الناشر له متخصصًا فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس. 

حكم قراءة سورة من القرآن قبل الجمعة.. دار الإفتاء تجيب

هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

الحقوق والواجبات

في حين قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة لكل أبنائها، وهي بهم جميعًا، وهم فيها متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكلما كان أبناؤها على قلب رجل واحد كان أدعى لقوتها ورقيها وتقدمها. 

وبين أن مفهوم الدول مفهوم مرن متطور وفق ما تقتضيه طبيعة الزمان والمكان وأحوال الناس عبر تاريخهم الإنساني، وأن من عظمة ديننا الحنيف أنه لم يحدد لبناء الدولة نظامًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا، إنما فتح باب السياسة الشرعية في ذلك واسعًا وفق ما تقتضيه مصالح البلاد والعباد، فمحاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه.

وأكمل: إذا كان المؤرخون وعلماء الاجتماع قديمًا قد حددوا عناصر بناء الدولة بأنها الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن مقتضيات العصر الحديث قد اقتضت أن يضيفوا إلى ذلك الشرعية الدولية، حتى لا تدعي أي جماعة من الجماعات : انفصالية كانت أو متطرفة يمكن أن تسيطر على قطعة من الأرض أنها دولة.

وتابع: الدول دولة بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية وليست كلأ مباحا لأي جماعة أو فصيل، الدولة أولًا ومن خلالها تُقرُّ جميع الحقوق، فدولة القانون والمواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو بعض الميليشيات الموجهة من الخارج أو الطامعة في السيطرة وفرض إرادتها على الداخل لتعيث في الأرض تخريبًا وهدمًا وفسادًا، مع تأكيدنا أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات , وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر. 

واختتم: نؤكد أن الدولة الوطنية بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية هي أساس أمان المجتمعات وضمان استقرارها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.

الإفتاء دار الإفتاء اليوتيوبرز المقاطع المصورة العورات الدولة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأهلى والترجى.. كيف تشاهد مباراة اليوم عبر البث المفتوح ؟

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

موضوعات متعلقة

كيف نرضى ونسلم لقضاء الله في الكوارث والمصائب؟.. علي جمعة يستشهد بمواقف للنبي

دعاء النبي عند شروق الشمس يوم الجمعة .. بـ10 كلمات تقضي حاجتك

5 سنن مستحبة في يوم الجمعة .. لا تغفلها قبل الشروق

عمل بسيط ننساه لكنه سبب أكيد لغفران الذنوب .. احرص عليه يوميا

أسامة الأزهري محمولا على الأعناق في إندونيسيا .. اعرف التفاصيل

قبلة المسلمين الثانية وكعبة للعلم| قيادات الأزهر تحتفي بالطلاب الوافدين ودفعة جديدة من الوعاظ

الطريقة الرفاعية تحتفي بالمولد الرجبي للسيد البدوي .. صور وفيديو

المجاهر يتبجح بالمعصية | علي جمعة يوضح 3 أمور المخرج من قلة الحياء

ترشيحاتنا

استشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

لماذا عمود الدين؟..خطيب المسجد الحرام: الصلاة تغذي المطالب الروحية وتحقق الحوائج الفطرية

الشتاء القادم.. موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

5 سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية بالعمل

سقوط شهداء وجرحى من شبابه .. كواليس مشاركة الأهلي في الحروب المصيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ