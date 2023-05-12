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ديني

كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟ أدركه باثنتين

الدعاء
الدعاء

كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط. 

كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟

وقال خلال حديثه عن عبادة الدعاء وكيف يحققها المسلم في ضوء الحديث الذي أخرجه اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻗﺮﺃ {ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ اﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ ﺇﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻲ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺟﻬﻨﻢ ﺩاﺧﺮﻳﻦ}. رواه الترمذي في سننه حديث رقم ٣٢٤٧ 


وقال :  ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. قال الإمام ابن الجوزي في تفسير الآية الكريمة ﻗﻮﻟﻪ: اﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻭﺣﺪﻭﻧﻲ ﻭاﻋﺒﺪﻭﻧﻲ ﺃﺛﺒﻜﻢ، ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺳﻠﻮﻧﻲ ﺃﻋﻄﻜﻢ، ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﺪﻱ، ﺇﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ، اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻦ ﺩﻋﺎﺋﻲ  ﻭﻣﺴﺄﻟﺘﻲ، ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮﺃ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﻭﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ: «ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ» ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء، ﻭاﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ، ﻭاﻟﺪاﺧﺮ: اﻟﺼﺎﻏﺮ. انظر زاد المسير عند تفسيره لهذه الآية. 
         
كما ورد ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺛﻢ، ﻭﻻ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺭﺣﻢ، ﺇﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺠﻞ ﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥﻳﺪﺧﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮء ﻣﺜﻠﻬﺎ "ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﻧﻜﺜﺮ، ﻗﺎﻝ: " اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ " انظر المسند، وقال الشيخ الأرناؤوط: ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ. 

عضو الأزهر العالمي للفتوى: علينا الاجتهاد في الدعاء بذكر أسماء الله الحسنى

دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات.. رب امنحني من سعة القلب وإشراق الروح

دعاء مستجاب في ساعة إجابة الجمعة

- اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

- اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ. 

- اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

- اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ. 

الدعاء كيف تحقق عبادة الدعاء عبادة الدعاء ساعة إجابة الجمعة الدكتور مختار مرزوق علوم القرآن كلية أصول الدين يوم الجمعة

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