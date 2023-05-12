العاهل السعودي يدعو قائدًا عربيًا جديدًا لحضور قمة جدة

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة جدة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.

ونقل السفير الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حماه لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.