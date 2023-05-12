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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 جنيها.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2023

صدى البلد

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في مصر، إذ انخفض عيار 21 بنحو 20 جنيهًا مسجلًا 2480 جنيهًا بعدما كان في بداية تعاملات اليوم 2500 جنيه.

وهبط سعر الذهب اليوم عيار 18 في نهاية التعاملات بنحو 17 جنيهًا مسجلًا 2125 جنيهًا بعدما كان في بداية تعاملات اليوم 2142 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ويعرض  “ صدى البلد” في السطور التالية، سعر الذهب اليوم بنهاية تعاملات الجمعة 

سعر الذهب عالميا
سعر اوقية الذهب العالمي اليوم بلغت 2040 دولارً

سعر  عيار 24  فى ختام التعاملات 

انخفض سعر الذهب عيار ل 24 قيمة 2834جنيه، وكان في بداية تعاملات اليوم الجمعة 2857 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 سجل في بداية تعاملات اليوم الجمعة 2500 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18
 

 تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 لـ2125 جنيها، وكان في بداية تعاملات اليوم الجمعة 2142 جنيها.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 19840 جنيها، وكان في بداية تعاملات اليوم الجمعة 20000 جنيه.

 

https://fb.watch/ksKrMX5PMa/?mibextid=RUbZ1f

 

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