ستتحملوا العواقب كلها.. سفير روسيا يحذر بريطانيا بعد إمداد أوكرانيا بصواريخ

قال أندريه كيلين، سفير روسيا لدى لندن، إن المملكة المتحدة قامت بتسليم صواريخ مجنحة طويلة المدى لكييف، لتمكينها من ضرب المدن الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وأضاف كيلين في خطاب له:"هذا تصعيد كبير للصراع وتوسيع لمنطقة القتال ومن الواضح لنا أن الخطوة الحالية تتخذها لندن حتى تتمكن كييف من ضرب المدن والقرى الروسية، بما في ذلك إقليم القرم، ونأسف لأن المملكة المتحدة التي لا علاقة لها بهذا الصراع، مع ذلك تلعب دورا رائدا في إطالة أمده والتصعيد".

وحمل السفير الروسي لندن المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الخطوة.

وجاء في خطاب السفير الروسى: “ هناك أعمال تخريبية للدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، لتقويض اتفاقيات مينسك، فضلا عن خطواتها الهادفة إلى خلق موطئ قدم مناهض لروسيا في أوكرانيا”.

وجاء في التعليق: "هذا يؤكد مرة أخرى أهمية وجهة النظر الروسية بشأن العمليات السياسية الدولية الجارية، والتي تحاول وسائل الإعلام البريطانية الرسمية بكل الطرق الممكنة إسكاتها".