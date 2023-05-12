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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والصين

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد أوروبا للتفاعل الجاد مع الصين من أجل البحث عن حل بشأن النزاع في أوكرانيا.

 

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، شدد بوريل، في نص رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الكتلة "مستعدة للتعامل بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا بالرغم من دعمها من قبل موسكو".

 

وأعرب بوريل عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بكل الخطوات الإيجابية، التي تتخذها الصين لإيجاد حل.

 

وتابع كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب ألا تسعى إلى عرقلة القوة المتنامية للدول النامية"، ملمحا إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في قبول نهج أمريكي أكثر صرامة تجاه الصين.

 

وأضاف بوريل إنه "على بروكسل أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير الصين عند التعامل مع الدول منخفضة الدخل، محذرا من توقع أن هذه الدول "ستقف إلى جانب أو آخر".

 

واستطرد: "على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أن الكثير من بلدان العالم تعتبر التأثير الجيوسياسي للصين قوة موازنة للغرب وبالتالي أوروبا. وستسعى إلى زيادة مساحة خاصة بهم للمناورة دون اختيار أي جانب".

وفي فبراير الماضي، اقترحت بكين خطة سلمية للنزاع الأوكراني مكونة من 12 نقطة تدعو لوقف إطلاق النار واحترام المصالح الشرعية لجميع الدول في مجال الأمن وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ورحب بها الرئيس الروسي بينما رفضتها الدول الأوروبية

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