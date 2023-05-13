عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عدة تعليمات للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم رفع المراجعة النهائية لمقرر القضايا المجتمعية علي المنصة التعليمية لطلاب الفرقة الأولي بالشعب الثلاث بالكلية (مستجدين- وباقين للإعادة)

وقالت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن يجب علي جميع طلاب الفرقة الأولي الإطلاع علي هذه المحاضرات للأهمية القصوى.

أضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أنه في حال وجود مشكلة لدي الطالب في الدخول للمنصة يرجي مراجعة وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية بالطابق الثالث مبني (ب).

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آخر موعد لغلق باب اعتماد خطط البحوث بحقوق عين شمس

وفي وقت سابق، عقدت وحدت مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس جلسة بعنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل".

وافتتح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، ورئيس الجلسة، موضحا أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، ويعد العنف ضد المرأة  من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس جامعة عين شمس القضايا المجتمعية مناهضة العنف ضد المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

رسميا.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

السودان تعلن رفضها لجلسة مجلس حقوق الإنسان وترفض قراراتها

راجح داوود: الموسيقي تؤثر في العقل والوجدان

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

قراءة هذه السورة لها ثواب ختم المصحف 10 مرات والفوز بـ 13 منحة ربانية

مواعيد قانونيه تهمك.. أهلية التقاضي في الاحوال الشخصية وسقوط العقوبة بالجنح والجنايات

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

يستمر أكثر من 10 دقائق.. ماذا تعرف عن ألم النوبة القلبية؟

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. أعراض وعلامات لا يلاحظها الكثير

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ