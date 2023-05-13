حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عدة تعليمات للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم رفع المراجعة النهائية لمقرر القضايا المجتمعية علي المنصة التعليمية لطلاب الفرقة الأولي بالشعب الثلاث بالكلية (مستجدين- وباقين للإعادة)

وقالت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن يجب علي جميع طلاب الفرقة الأولي الإطلاع علي هذه المحاضرات للأهمية القصوى.

أضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أنه في حال وجود مشكلة لدي الطالب في الدخول للمنصة يرجي مراجعة وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية بالطابق الثالث مبني (ب).

وفي وقت سابق، عقدت وحدت مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس جلسة بعنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل".

وافتتح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، ورئيس الجلسة، موضحا أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، ويعد العنف ضد المرأة من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.