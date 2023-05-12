عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص الشوط الأول.. الترجي بدون أنياب والأهلي يتفوق وكهربا خارج الخدمة

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

أنهي النادي الأهلي الشوط الأول أمام الترجي بالتقدم بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

شهدت مجريات الشوط الأول تفوقا للنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي وترجم أداءه بهدف مبكر عبر الجنوب افريقي بيرسي تاو.

فيما ظهر الترجي بدون أنياب هجومية وتأثر بغياب نجمه الليبي حمدو الهوني وحارس المرمى معز بن شريفية وزملاءه الآخرين.

بينما أهدر كهربا نجم الأهلي تسجيل هدف ثان من انفراد بحارس الترجي وكان خارج الخدمة في اللقاء.

ملف مصر.. كاف يعلن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط استضافة كأس أمم إفريقيا

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم أمام الترجي بهدف بيرسي تاو

تفاصيل الشوط الأول 

بدأ اللقاء بسيطرة لاعبي الأهلي على منتصف الملعب وحرم حكم اللقاء الكيني المارد الأحمر من فرصة تهديد دفاعات الترجي بداعي التسلل.

وقاد نجم الترجي محمد على بن رمضان لكن دفاعات الأهلي نجح فى افشال الهجمة قبل دخول منطقة الجزاء.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة الخامسة احتساب خطأ لصالح بن حمودة بعد رفع حكم الراية التسلل ضد لاعب الترجي أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة الثامنة أحرز بيرسي تاو الهدف الاول لصالح الاهلي فى شباك الترجي بعدما سدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء  . 

وكاد يهدد معتز صدام لاعب الترجي مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي بعدما سدد الكرة فى الدقيقة 12 لكنها تمر الي ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 16 محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الي الاصطدام من قبل احد لاعبي الترجي وخضع الي العلاج.

وأبعد ياسر ابراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة فى الدقيقة 20 من امام بن حموده لاعب الترجي .

وأهدر كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 27 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسلمه تمريرة بيرسي تاو من وسط دفاعات الترجي ليسددها بجانب مرمي الفريق التونسي .

ومرر فى الدقيقة 32 حسين الشحات كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي وفشل مهاجمي المارد الأحمر فى السيطرة عليها.

سدد محمد بن رمضان نجم الترجي فى الدقيقة 35 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

تعرض كهربا نجم الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة 38 بعد تعرضه للاصطدام بلاعب الترجي وخضع الي العلاج .

سدد حسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 40 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر أعلي عارضة حارس الترجي .

أشهر فى الدقيقة 41 حكم اللقاء الكيني بطاقة صفراء ضد حمدى فتحي نجم الأهلي بعد عرقلته لاعب الترجي.

 

ودفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتشكيل جاء على النحو التالي 

:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا كهربا بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

معجبوش عرض الفريق الأبيض | مهاجم الزمالك يوقّع لـ بيراميدز

موضوعات متعلقة

مباراة الأهلي والترجي.. كهربا يهدر الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة

الأهلي ضد الترجي.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية

ترشيحاتنا

أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

الأهلي ضد الترجي .. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني من قذيفة صاروخية

كأس خادم الحرمين .. الهلال يتعادل مع الوحدة في الوقت القاتل

إبراهيم بدر يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية في إيطاليا

قبل بدء الامتحانات.. بهذه الطريقة يستطيع الطلاب مراجعة المناهج أكثر من مرتين

السودان يتجاوز الأزمة.. ماذا بعد اتفاق جدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء أحذر أرتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ