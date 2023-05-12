ملخص الشوط الأول.. الترجي بدون أنياب والأهلي يتفوق وكهربا خارج الخدمة

أنهي النادي الأهلي الشوط الأول أمام الترجي بالتقدم بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

شهدت مجريات الشوط الأول تفوقا للنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي وترجم أداءه بهدف مبكر عبر الجنوب افريقي بيرسي تاو.

فيما ظهر الترجي بدون أنياب هجومية وتأثر بغياب نجمه الليبي حمدو الهوني وحارس المرمى معز بن شريفية وزملاءه الآخرين.

بينما أهدر كهربا نجم الأهلي تسجيل هدف ثان من انفراد بحارس الترجي وكان خارج الخدمة في اللقاء.

تفاصيل الشوط الأول

بدأ اللقاء بسيطرة لاعبي الأهلي على منتصف الملعب وحرم حكم اللقاء الكيني المارد الأحمر من فرصة تهديد دفاعات الترجي بداعي التسلل.

وقاد نجم الترجي محمد على بن رمضان لكن دفاعات الأهلي نجح فى افشال الهجمة قبل دخول منطقة الجزاء.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة الخامسة احتساب خطأ لصالح بن حمودة بعد رفع حكم الراية التسلل ضد لاعب الترجي أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة الثامنة أحرز بيرسي تاو الهدف الاول لصالح الاهلي فى شباك الترجي بعدما سدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وكاد يهدد معتز صدام لاعب الترجي مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي بعدما سدد الكرة فى الدقيقة 12 لكنها تمر الي ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 16 محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الي الاصطدام من قبل احد لاعبي الترجي وخضع الي العلاج.

وأبعد ياسر ابراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة فى الدقيقة 20 من امام بن حموده لاعب الترجي .

وأهدر كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 27 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسلمه تمريرة بيرسي تاو من وسط دفاعات الترجي ليسددها بجانب مرمي الفريق التونسي .

ومرر فى الدقيقة 32 حسين الشحات كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي وفشل مهاجمي المارد الأحمر فى السيطرة عليها.

سدد محمد بن رمضان نجم الترجي فى الدقيقة 35 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

تعرض كهربا نجم الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة 38 بعد تعرضه للاصطدام بلاعب الترجي وخضع الي العلاج .

سدد حسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 40 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر أعلي عارضة حارس الترجي .

أشهر فى الدقيقة 41 حكم اللقاء الكيني بطاقة صفراء ضد حمدى فتحي نجم الأهلي بعد عرقلته لاعب الترجي.

ودفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتشكيل جاء على النحو التالي

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.