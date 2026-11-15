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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سول: صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق نموًا قياسيًا في أكتوبر وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي

سول: صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق نموًا قياسيًا في أكتوبر وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي
سول: صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق نموًا قياسيًا في أكتوبر وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سول اليوم /الأحد/ أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، ارتفعت بأسرع وتيرة مسجلة على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعةً بالازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " بلغت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 70.35 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها في العام السابق البالغة 23.29 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم ثاني أعلى إجمالي شهري مسجل، بعد تسجيل أقل قليلا من 75.1 مليار دولار في سبتمبر.

ومثلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 61% من إجمالي شحنات البلاد البالغة 115.28 مليار دولار في أكتوبر، مع بقاء هذه النسبة أعلى من 60% لثلاثة أشهر متتالية، وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259.4% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 56.47 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي على منتجات الذاكرة عالية الجودة واستمرار ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

كما بلغت شحنات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها 5.99 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، مسجلةً نموًا يزيد على خمسة أضعاف مقارنةً بالعام السابق، بفضل صادرات محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) عالية السعة والمخصصة للخوادم.

وزادت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 6.5% لتصل إلى 1.71 مليار دولار أمريكي بفضل المبيعات القوية للطرز المتميزة.

وبحسب الوجهة، تضاعفت الصادرات إلى الصين أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 27.2 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بنمو صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، كما نمت الشحنات إلى الولايات المتحدة بأكثر من ستة أضعاف لتصل إلى 15.56 مليار دولار أمريكي.

وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سول صادرات كوريا الجنوبية منتجات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

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