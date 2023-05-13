بدء التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا.. من خلال هذا اللينك

تبدأ جامعة حلوان الأهلية اليوم قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023.

التقديم للدراسة بجامعة حلوان الأهلية من هنا

ويستمر فتح باب القبول بجامعة حلوان الأهلية اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري وحتى أول أكتوبر المقبل، ويتم تلقي لبات الطلاب المصريين ( العائدين من السودان - روسيا - أوكرانيا ) الراغبين في التحويل المناظر إلكترونيا من موقع جامعة حلوان الأهلية على شبكة الإنترنت على رابط app2.helwan.edu.eg/hnu ولا يجوز تقديم الأوراق بشكل ورقي بأي حال من الأحوال ، وذلك بناء على تعليمات أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة في هذا الشأن.

الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين للدراسة بجامعة حلوان الأهلية

الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم المناظرة بجامعة حلوان الأهلية هى:

صورة إتمام الدراسة الثانوية عامة معادلة فقط. وإثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات - جواز سفر - إقامة. وبیان درجات وتقديرات موثق للطلاب الذين تمكنوا من الحصول على تلك الإفادات قبل اندلاع الأحداث. والتسلسل الدراسي للطالب بالجامعة المحول منها معتمد وموثق ومصدق عليه من الجهات المعنية بالدولة المانحة. بیان معتمد وموثق بالمحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالجامعة الروسية أو الأوكرانية أو السودانية، وشهادة إثبات قيد للطالب بأحد الجامعات ( السودانية / الروسية الأوكرانية بالعام الجامعي 2023/2022 .

وعلي جانب آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كافة الإجراءات التي سقوم بمتبعتها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

واشارت إلى أنه بداية من اليوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

وأشارت إلى أنه ستتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.