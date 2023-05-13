إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفي

توافد عدد كبير من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إلى مقر كاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، حيث إلقاء نظرة الوداع على جثمان مثلث الرحمات، صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

وانتقل صاحب النيافة صباح أمس، إلى الأمجاد السمائية، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة العطاء، كما يمكن للمؤمنين أن يلقوا نظرة الوداع بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وتقام مراسم صلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في المواعيد التالية اليوم السبت 13 مايو الساعة 12 ظهرًا.

ونعى غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك رحيل الأب ولين سيدهم اليسوعى.

نص بيان الكنيسة الكاثوليكية

وجاء في نص بيان الكنيسة الكاثوليكية، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب وليم سيدهم اليسوعي، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء.

ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، ويمنح أسرة المتنيح، وكل الرهبنة اليسوعية الصبر والرجاء".