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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفسير بنت الياقوت.. عرض اجتماعي درامي لفرقة مسرح دبي الوطنى يحاكي بيع الوهم

صدى البلد

قدمت فرقة مسرح دبي الوطنى، مسرحية "تفسير بنت الياقوت" خلال فعاليات مهرجان أيام الشارقة المسرحية" في دورته الـ 32 برئاسة أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة المسرحية، وبرعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكشفت مسرحية "تفسير بنت ياقوت" الصراعات الداخلية للأنثى، وما تخفيه روح المرآة روحها من جروح الخفاء فيها بمساحيق التجميل، كما تميزت بعرضها الإجتماعي الدرامي الذى يحاكي بيع الوهم.
تعد مسرحية " تفسير بنت الياقوت " من تأليف و إخراج  علي جمال، وشارك فيه عدد كبير من أعضاء فرقة مسرح دبي الوطنى ومن الممثلين بدور محمد و محمود القطانت وفؤاد القحطانى وسمية الشويهى وعبد العزيز أنور وشيرين حافظ وسما زعفرانه وحمدة الضاهرى وأمانى مبارك، ومن الفنانيين خليفة الكتبى والهنوف محمد وصلاح نور وعبدالله صالح ومحمد عبد الرازق وهاشم حنيف وسيد محمد وعلى جمال .

وأكدت إدارة مسرح دبى الوطنى أن "تفسير بنت ياقوت" يجسد أحلامنا المرتقبة وحياتنا المؤلمة ومذاق الأيام بحلوها ومرها، فيما رأى مؤلف ومخرج المسرحية :" حتى المبادئ التي آمنا بها طويلا سيأتى يوم ونحاربها فماذا ترون أنتم ".

وحصدت فرقة مسرح دبي الوطنى على جائزة أفضل ممثلة واعدة بحصول الفنانة سمية الشويهي عليها عن دور عذيجة في مسرحية تفسير بنت ياقوت لفرقة مسرح دبي الوطني.

ومن جانبه، قال ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي ومدير صندوق الوطن ، إن مسرح دبي الوطني يلعب دورا مهما في المشهد الثقافي بإمارة دبي خاصة والإمارات العربية المتحدة والثقافة العربية ، فمن فرقة مسرح دبي يبدع كتاب المسرح والسينما وغيرهم من الشعراء والمثقفين ، ولا ريب بأننا نقدم الدورات والورش سواء في الفنون الأدائية وحتى السينمائية في مختلف المجالات وعلى مدار العام.

وذكر ياسر القرقاوى :" لدينا في خطتنا السنوية ثلاثة عروض مسرحية نقوم بإنتاجها بشكل دائم ، عرض للأطفال حيث يكون تربويا ، وعرض للشباب لتبني طاقات الدماء الجديدة ، وعرض للكبار وهكذا دواليك ، فعروضنا تطرح القضايا الإماراتية والعربية ونناقض فيها الانتماء للعروبة والثقافة العربية بألوانها وقوالبها المختلفة ، فكل ذلك يساهم ولو بشكل بسيط في تنمية إنسان الإمارات محليا ويثري الثقافة العربية بلا شك ضمن منظومة الثقافة الخليجية و العربية" .

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