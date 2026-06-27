بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل.. واشنطن تمنح لبنان 130 مليون دولار مساعدات

أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانًا يُقدّم فيه بعض التفاصيل حول بنود الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان في وقت سابق من اليوم، والذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد.

وقال روبيو: "يُرسّخ هذا الاتفاق عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية، وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال هذا التهديد لمواطنيها".

وأضاف: "كما يُنشئ الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان (MCG4L)، بتيسير من الولايات المتحدة، مما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".

وتابع: "بالنسبة للبنان، يُوفّر هذا الإطار مسارًا حقيقيًا للخروج من أزمة طويلة الأمد.

وبالنسبة لإسرائيل، فهو يُوفّر مسارًا قابلًا للتحقق لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية".

أعلن روبيو عن تبرع فوري بقيمة 100 مليون دولار من الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية "مستعدة أيضاً لتعويض القوات المسلحة اللبنانية بأكثر من 30 مليون دولار بموجب الصلاحيات والاعتمادات الحالية لدعم رؤية الرئيس لتحقيق سلام دائم في لبنان".

ويخصص اقتراح الميزانية الأخير لإدارة ترامب المقدم إلى الكونجرس نحو 36 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، وهو انخفاض ملحوظ عن السنوات السابقة التي تراوح فيها المبلغ بين 100 و200 مليون دولار.

وتسعى الإدارة إلى خفض النفقات، لكن من غير الواضح كيف يتوافق هذا التخفيض تحديداً مع جهودها لتعزيز الجيش اللبناني لتمكينه من نزع سلاح حزب الله.