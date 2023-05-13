بعد فوز الأهلي على الترجي.. شوبير: راهن عليه وانت مغمض

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز النادي الأهلي على الترجي في نص نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: النادي الأهلي تراهن عليه وانت مغمض.. الأهلي هو الجدع.. وهو اللي بينصفك في الكورة المصرية🔥🔥.. مقدمة بعد فوز المارد الأحمر على الترجي بالتلاته

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .