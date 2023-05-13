هنشوف نهائي قوي.. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي

علق الاعلامي خالد الغندور علي فوز النادي الاهلي اليوم امام الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مع وصول الاهلي للنهائي و انتظاره لصن داونز او الوداد هنشوف نهائي قوي جدا ".

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .