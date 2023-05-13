عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الزيني: هناك حالة توازن وتراجع بسيط في أسعار الدواجن والبيض

أسعارالدواجن
أسعارالدواجن

‏قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع بسيط في أسعار الدواجن كنا نتحدث في الأيام الماضية عن 68 و67 جنيها اليوم وصلنا الى 63 و64 جنيها لسعر الدواجن ووصلنا إلى 90 جنيها لسعر طبق البيض بعد أن كان قد وصل إلى 100 جنيه.

لم نستورد منذ الثمانينات..ثروت الزيني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.. فيديو

‏وتابع ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن 75% واكثر من التكلفة راجع إلى الأعلاف مثل الذرة والصويا وبدأ أن يكون هناك تراجع جيد في أسعار الصويا ونريد دائما أن يكون لدينا مخزون استراتيجي على الأقل يكفي لمدة شهرين من الذرة والصويا.

 

المحافظة على الاكتفاء الذاتي


ونوه الزيني قائلا: "نريد مزيد من التراجع في أسعار الخامات حتى نستطيع الوصول إلى التكلفة الطبيعية ونحن أيضا ليس لدينا أي ميزة نسبية في اللحوم الحمراء وأغلبيتها مستوردة والملاذ للمواطن المصري هي الدواجن والبيض وبالفعل هناك اكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض نريد المحافظة عليه لان أسعار اللحوم والأسماك أصبحت غالية".

اسعار الدواجن البيض ثروت الزيني اتحاد منتجي الدواجن عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

بـ 175 الف جنيه  .. الحق الفرصة واشتري شيري تيجو 8 موديل 2023

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن أسباب أزمة الذهب في السوق المصري

مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وشبان مقدسيين في العيسوية

أرخص فئات سوزوكي ديزاير المقدمة بالسوق المصري .. اعرف سعرها

فضل قيام الليل.. وماذا يفعل من عجز عن إدراكه؟| بـ6 أعمال بسيطة

حبس وغرامة 200 ألف جنيه|احذر مضايقة الغير بتلميحات جنسية|مشروع قانون

نجاح ترميم التسجيلات.. إعادة تلاوة الشيخ محمد رفعت للحياة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ