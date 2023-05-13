ثروت الزيني: هناك حالة توازن وتراجع بسيط في أسعار الدواجن والبيض

‏قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع بسيط في أسعار الدواجن كنا نتحدث في الأيام الماضية عن 68 و67 جنيها اليوم وصلنا الى 63 و64 جنيها لسعر الدواجن ووصلنا إلى 90 جنيها لسعر طبق البيض بعد أن كان قد وصل إلى 100 جنيه.

‏وتابع ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن 75% واكثر من التكلفة راجع إلى الأعلاف مثل الذرة والصويا وبدأ أن يكون هناك تراجع جيد في أسعار الصويا ونريد دائما أن يكون لدينا مخزون استراتيجي على الأقل يكفي لمدة شهرين من الذرة والصويا.

المحافظة على الاكتفاء الذاتي



ونوه الزيني قائلا: "نريد مزيد من التراجع في أسعار الخامات حتى نستطيع الوصول إلى التكلفة الطبيعية ونحن أيضا ليس لدينا أي ميزة نسبية في اللحوم الحمراء وأغلبيتها مستوردة والملاذ للمواطن المصري هي الدواجن والبيض وبالفعل هناك اكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض نريد المحافظة عليه لان أسعار اللحوم والأسماك أصبحت غالية".