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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسعار الخضار والفاكهة في المتناول.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر، لمعرفة أسعار الخضار والفاكهة ودرجة الإقبال على الشراء.
 

وفي البداية، قال الحاج أبو ياسر وهو أحد البائعين في سوق الجملة بأكتوبر، أن أسعار الطماطم بالجملة تبدأ من ٧٠جنيهًا إلي ١٣٠ جنيهًا، وسعر كيلو البطاطس من ٤ جنيه إلي ٥,٥ جنيه.
 

وأشار الحاج أبو ياسر أن سعر كيلو البصل ب ٩ جنيه، والبصل الأحمر ب ٩,٥ جنيه، وأن الإقبال يأتي من تجارالخضروات والزبائن العادية، وأن الأكثر هو طلبات التجار.

 

وأضاف الحاج أبو ياسر أن أسعار الخضروات تختلف من سوق الجملة إلي الأسواق العادية، وأن كل سوق يختلفالسعر فيه حسب مكانه، وأن الأسعار أغلي من الجملة بسبب الالتزامات المفروضة علي البائع.

 

وتابع محمد أحد البائعين في سوق الجملة أن سعر الكوسة يبدأ من ٥ جنيه إلي ٨,٥ جنيه، وأن كيلو الفلفل الألوان يبدأمن ٣٠ جنيهًا إلي ٣٥ جنيهًا سعر الجملة، والباذنجان الرومي من جنيه إلي ٦ جنيه علي حسب الزرعة ونظافتها.

 

وأضاف عيد نجاتي أحد بائعين الفاكهة في سوق الجملة أن سعر الكانتلوب يتراوح بين ٧ إلي ٨ جنيهًا، ويتراوح سعرالعنب الأحمر من ٣٠ إلي ٣٥ جنيهًا علي حسب الزرعة، وأن البطيخ سعره يبدأ من ١٥ جنيهًا إلي ٤٠ جنيهًا، وأن هذاسعر البيع بالجملة وليس قطاعي، وأن الإقبال أصبح من قبل الزبائن أكثر من التجار.

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