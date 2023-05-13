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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل ساوند كلاش كامل العدد.. وظهور أمير عيد أسعد الجماهير

صدى البلد

أنتهى منذ قليل حفل ساوند كلاش تحت شعار كامل العدد ، حيث ان اغلب الحضور من الشباب و لكن الأمر اختلف قليلا حيث تواجد الأهالي و الأسر بشكل كبير. 

تقوم فكرة ساوند كلاش على الجمع بين فرقتين، أو فرقة ومغنّ في مواجهة موسيقية على مسرحين منفصلين،، بحيث يكون الجمهور هو الحكم الوحيد في هذه المواجهة، ويتواجد في المنتصف بين المسرحين.


وفريق شارموفرز من أكثر الفرق المستقلة انتشارا على الساحة، ويقدم أغانيه بلهجة مصرية في مزيج موسيقي مميز وممتع.

 

آخر أعمال فرقة شارموفرز

شاركت فرقة شارموفرز أحدث أعمالها الغنائية «وبعدين» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية، الذي يتحدث عن ذكريات علاقة عاطفية فاشلة. وتعاون فرقة شارموفرز في إصدار أغنية «وبعدين» مع العديد من النجوم في عالم الغناء، أبرزهم: الموزعين الموسيقيين عيسى وأسود، والكليب من إخراج عمر دونجا.

 

عفروتو

ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.
 

و لكن ظهور المطرب الشاب امير عيد ( فرقة كايروكي ) أشعل الحفل خصوصا إن الآمر كأن مفاجاة من منظمين الحفل للجمهور 

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حفل ساوند كلاش امير عيد فرقة كايروكي فرقة شارموفرز عفروتو

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